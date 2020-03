Coronavirus, Di Maio: Da Cina arriveranno anche medici specializzati

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Io ho sentito stamattina il ministro degli Esteri della Cina, che ora ha una curva discendente, noi gli eravamo stati vicini nel momento più difficile e ora nei prossimi giorni arriveranno aerei cargo dalla Cina con mascherine, tamponi e medici specializzati che hanno affrontato il picco dell'emergenza. Non che ai nostri medici serva, ma sono quelli che hanno affrontato per primi questa situazione". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1.

