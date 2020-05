Coronavirus, Di Maio: Crisi inedita, mai stanziato tanto in un mese

di ect

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "Tutti gli interventi di questi giorni servono per affrontare una crisi inedita. E' improprio stanziare così tanti miliardi con un decreto legge: questo di solito per un terzo dei miliardi stanziati in un mese lo si fa con una legge di bilancio a fine anno e si impiegano tre mesi. Qui noi abbiamo fatto in tutto manovre per 80 miliardi di euro in un mese con dei decreti legge". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta, che andrà in onda stasera su Rai1.

