Coronavirus, Di Maio: Congiunti? Vale il buonsenso

di ect

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Per i congiunti "vale il buonsenso, la responsabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta, che andrà in onda stasera su Rai1. "Sono contro il fare tante leggi in Italia perchè ci si illude che la legge possa regolare tutti gli aspetti della nostra vita - ha aggiunto -. Noi abbiamo spiegato chiaramente che in questo momento ci si può spostare per andare a trovare i parenti e gli affetti stabili, ma si devono evitare comunque gli assembramenti".

