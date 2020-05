Coronavirus, Di Maio: Congiunti? Terminologia non può regolare la vita

di ect

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Per quanto riguarda "l'interpretazione del termine congiunti", "credo che questo virus ci stia spiegando come la terminologia giuridica non può illudersi di riuscire a interagire e regolare ogni singolo aspetto della nostra vita". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta, che andrà in onda stasera su Rai1.

