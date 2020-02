Coronavirus, Di Maio: "Completata evacuazione italiani dalla Cina"

(LaPresse) - "Niccolò è forte e in gamba e non potevamo permettere che restasse ancora" a Wuhan". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Pratica di Mare dopo l'atterraggio dell'aereo militare che ha riportato in Italia il 17enne che era bloccato in Cina. "Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione che volevano tornare dalla Cina. Non ci sono più italiani" ha aggiunto Di Maio.