Coronavirus, Di Maio: Ci ricorderemo di chi ha sospeso voli e contatti con Italia

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Ora siamo sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, molti Paesi stanno sospendendo i voli e i contatti con l'Italia, ma ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento e ne terremo ben presente in futuro". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1.

