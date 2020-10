Coronavirus, Di Maio: Chi aggredisce agenti e carabinieri è un vigliacco

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Chi attacca i poliziotti e aggredisce i carabinieri è un vigliacco. Hanno usato bombe carta e ordigni che costano centinaia di euro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'Non è la d'Urso' su Canale 5, rispondendo a una domanda sugli scontri a Napoli e a Roma. "Pieno rispetto per i commercianti, condanna per coloro che si sono macchiati di violenza", ha aggiunto.

