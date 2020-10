Coronavirus, Di Maio: Capisco frustrazione, ristorare subito attività

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Queste misure sono state attuate da tutti i Paesi in Europa. Tutte le comunità scientifiche che assistono i governi in Europa stanno indicando queste attività", interessate dal nuovo Dpcm, "come quelle in cui introdurre delle limitazioni per evitare un altro lockdown. Capisco benissimo la frustrazione, è una tragedia e bisogna intervenire. Sono contento che Patuanelli e Gualtieri si siano attivati". Il governo si è messo al lavoro "per il nuovo decreto che porteremo in Consiglio dei ministri martedì per dare ristoro a queste attività". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'Non è la d'Urso' su Canale 5. "Noi dobbiamo prendere misure come quelle del Dpcm ma dobbiamo ristorare subito - e mi batterò per questo - i ristoranti, le palestre e gli imprenditori danneggiati".

