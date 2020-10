Coronavirus, Di Maio: Anticipiamo mosse per non arrivare a numeri europei

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - Il Dpcm? "Da ministro degli Esteri, sono d'accordo perché guardo la curva dei contagi in tutta Europa. L'Italia è tra i Paesi con meno di contagi in Europa. Spagna e Francia sono a un milione di contagi, l'Italia è a 500mila. Dobbiamo anticipare delle mosse adesso per evitare che la curva salga così tanto come altri Paesi europei". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'Non è la d'Urso' su Canale 5.

