Coronavirus, Di Maio: Ancora aperture se prossimi dati incoraggianti

di ect

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "Se i dati dei prossimi dieci giorni saranno incoraggianti, nulla ci impedisce di riaprire una serie di attività economiche prima. E lo stesso vale per tante cose che oggi non si possono fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta, che andrà in onda stasera su Rai1.

