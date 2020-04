Coronavirus, Di Maio a Paesi Ue: Rimuovere restrizioni su import

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - “Tutte le misure restrittive sulle importazioni, in particolare sui beni essenziali, comprese quelle introdotte prima della pandemia, dovrebbero essere rimosse e dovrebbe essere stabilita una moratoria sulle nuove tariffe unilaterali. La crisi ha reso evidente che le catene di approvvigionamento sono essenziali: dovremmo lavorare per garantire la disponibilità delle merci anche in tempi di crisi e rendere le nostre catene di approvvigionamento resistenti, flessibili e meno dipendenti da un singolo paese o da un singolo fornitore”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del suo intervento, dalla Farnesina, al Cae sul commercio.

