Coronavirus, Di Maio a leader opposizioni: Ora responsabilità nazionale

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Colgo l'occasione per fare un appello proprio ai leader di tutte le opposizioni, un appello alla responsabilità nazionale. Invece di andare a parlar male dell'Italia per promuovere solo la propria immagine, parliamoci noi, confrontiamoci, ascoltiamoci. Adesso non c'entrano più nulla i colori politici, ora dobbiamo solo continuare a dare risposte al Paese". Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

