Coronavirus, Di Maio-Wang Yi: da Cina oltre 2 mln mascherine e 50mila tamponi

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - A quanto si apprende, nella telefonata tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, Wang Yi, di questa mattina, in cui è stata ribadita la disponibilità ad inviare aiuti massicci all'Italia, Pechino si è detta disposta ad inviare 100mila mascherine di massima tecnologia e 20mila tute protettive all'Italia, oltre che 50mila tamponi per effettuare nuovi test diagnostici in Italia.

