Coronavirus, Di Battista: Gualtieri fu relatore del primo Mes

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "C'è da dire, non è un segreto, che all'interno del governo c'è una forza come il Partito democratico il cui ministro delle Finanze in questo governo fu il relatore del primo Mes, per cui è evidente che ci siano delle differenze di vedute". Così l'ex deputato del M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata