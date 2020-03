Coronavirus, Decaro: Risorse distribuite su base popolazione e povertà

di dab/acp/ntl

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Questa emergenza ha modificato le nostre priorità di noi sindaci. Ci stanno arrivando centinaia di richieste da famiglie che vivono un momento di difficoltà. È un provvedimento a zero burocrazia e permetterà di dare una risposta immediata dai servizi sociali per quelle persone che non possono accedere ai beni essenziali. Questi soldi li distribuiremo in base alla popolazione e all'indice di povertà". Così il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

