Coronavirus, Decaro: Definire capacità massima bus e vagoni metro

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Sul trasporto pubblico "abbiamo chiesto di definire la capacità massima di bus e vagoni metro: non si può dire distanza un metro e vietare l'assembramento". Lo dichiara il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in vista della riunione in programma questo pomeriggio tra governo ed enti locali, sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Cioè, se entrano solo le persone pari al numero dei posti a sedere o se entra un quarto della capacità - sottolinea -. Per le mascherine abbiamo chiesto si decida quando si debbano indossare obbligatoriamente, si fissi un prezzo - e questa richiesta è stata accolta ieri - e si provveda a darne gratuitamente a chi non può comprarle".

