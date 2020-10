Coronavirus, De Micheli: Tpl non può chiudere, rischio va mitigato

di dab

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "L'organizzazione della scuola è stata davvero importante, Azzolina e il ministero hanno fatto un grandissimo lavoro. Però non si possono chiudere i trasporti, perché le persone che prendono il tpl hanno bisogno di muoversi per esigenze di natura primaria. Allora che si fa, si mitiga il rischio sui trasporti: misure di sicurezza, si potenzia dove la tecnologia lo consente e si applica la tecnologia per la misurazione della temperatura. E abbiamo anche chiesto lo scaglionamento degli orari". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni di 'diMartedì', su La7.

