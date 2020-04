Coronavirus, De Micheli: Soluzione quanto prima per celebrazione messe

di dab

Roma, 27 apr. (LaPresse) - "Il presidente Conte ha dato massima disponibilità alla Cei, al mondo religioso, a tutti i culti per arrivare quanto prima a una che sul piano organizzativo consenta la celebrazione della la messa in sicurezza, sapendo che né prima né dopo ci potranno essere assembramenti". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni della 'Vita in diretta', su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata