Coronavirus, De Micheli: Non escludo misure oltre il 3 aprile

Milano, 18 mar. (LaPresse) - "Non so se le misure andranno oltre il 3 aprile. Valuteremo sulla base dei numeri e degli eventi. Non lo escludo, vedremo nei prossimi giorni". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ad Agorà sui Rai3.

