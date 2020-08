Coronavirus, De Micheli: Non era previsto riempimento treni al 100%

Torino, 3 ago. (LaPresse) - Il Mit "non prevedeva il riempimento fino al 100%" dei treni a lunga percorrenza. Così la ministra per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli ad 'Agorà' su Rai3. "Abbiamo proseguito in questa valutazione progressiva di aumento della capienza", ha spiegato.

