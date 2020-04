Coronavirus, De Micheli: Ipotesi distributori mascherine per mezzi pubblici

di dab

Roma, 27 apr. (LaPresse) - "Stiamo provando a capire se, soprattutto per le aziende più grandi di trasporto pubblico locale, quelli con afflussi ingenti di persone, si possono immaginare punti anche di distribuzione e vendita delle mascherine vicine ai luoghi di bigliettazione elettronica". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni della 'Vita in diretta', su Rai1. "È un'ipotesi di lavoro, non una certezza, per aiutare il più possibile le persone - aggiunge -. Ma queste misure non saranno tutte operative dal 4 maggio".

