Coronavirus, De Micheli firma decreto autoisolamento per chi rientra in Italia

di abf

Roma, 17 mar. (LaPresse) - Alla luce delle numerose richieste di rientro in Italia da parte di molti cittadini che si trovano all'estero, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un Decreto assieme al ministro della Salute che obbliga all'autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19.

Il Decreto riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno presentare una dichiarazione nella quale attestino di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute. È, inoltre, obbligatorio comunicare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale il proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria.

