Coronavirus, De Micheli: Devono cambiare gli orari di lavoro

di abf

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Devono cambiare gli orari di lavoro, non c'è alcuna possibilità che il sistema trasportistico regga con le nuove prescrizioni. I picchi tra le 7.10 di mattina e dopo le 18 non possono essere gestiti. Servono i cambiamenti di abitudini per negozi e lavoratori". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli a Corriere Tv.

