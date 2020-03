Coronavirus, De Micheli chiede ripristino normalità transito merci Brennero

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - La ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda dei blocchi del trasporto merci al Brennero da parte dell'Austria. Attraverso l'ambasciatore italiano a Vienna, sin da ieri sera si è intervenuti sul governo austriaco per affrontare la crisi che si è determinata. La Ministra De Micheli ha chiamato la Ministra dei trasporti austriaca chiedendo di ripristinare la normalità dei transiti sia ferroviari che su gomma, tenuto anche conto del fatto che la maggior parte dei carichi sono solo in transito in Austria, diretti in Germania e nei Paesi del Nord Europa. La Ministra ha scritto inoltre alla Commissaria Ue ai Trasporti, Valean, chiedendo l'intervento della Commissione Europea. La Ministra e il governo, hanno confermato con forza e sostenuti dai fatti che non ci sono esigenze di natura sanitaria per rallentare l'incedere delle merci.. Le drastiche misure per il contenimento del virus da parte dell'Italia garantiscono la sicurezza del trasporto merci. “Ci aspettiamo entro questa sera il ripristino della normalità da parte dell'Austria, essendo totalmente ingiustificate le misure adottate”, ha concluso la ministra.

