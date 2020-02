Coronavirus, De Magistris: "No al razzismo sanitario"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto manifestare solidarietà e vicinanza della città alla comunità cinese. Flash mob in piazza Municipio per ribadire "no al razzismo sanitario". In piazza anche il presidente della comunità cinese a Napoli, Wu Zhiqiang, noto anche come Salvo Wu.