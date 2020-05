Coronavirus, De Luca: Obbligo mascherine, o sanzioni. Kit per bambini

di mal/mad

Napoli, 1 mag. (LaPresse) - "Nell'ordinanza c'è obbligo da oggi di indossare sempre le mascherina fuori casa e ci sono sanzioni. Se si trova gente senza mascherina si fa un verbale. Noi dobbiamo pretendere questo comportamento, perché questo ci dà serenità. Ho preso dei provvedimenti per la mobilità con fasce orarie 6.30-8.30 e 19-22 per dare respiro alle famiglie e fare una passeggiata con i bambini. Distribuiti kit di due mascherine a tutte le famiglie. In sette giorni distribuite 4 milioni e 500 mila mascherine e messo in produzione un milione e 250 mila per i bambini: un'iniziativa unica in Italia per dare una mano ai più piccoli. Abbiamo consegnato a paesi con meno di 10 mila abitanti un milione e 200 mila mascherine". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta su Facebook, in merito all'ordinanza. "L'attività motoria individuale è libera, ma non si può fare footing in mezzo alle famiglie. Facciamo un grande sacrificio, aspettiamo due settimane per vedere quello che succede. Fatevi la passeggiate veloci ma con le mascherine. Poi tra qualche giorno individueremo aree dove consentire la corsa senza mascherina. Chi non la indossa è una bestia", ha concluso.

