Coronavirus, dal 4/5 via libera a manifattura e cantieri

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Manifattura e cantieri pubblici al via dal 4 maggio. Sarebbe questo, a quanto si apprende, l'orientamento del governo per il prossimo Dpcm, quello della fase 2, di cui il premier Giuseppe Conte, sta discutendo con gli enti locali nella cabina di regia. Nelle linee guida anche la possibilità di riaprire il commercio all'ingrosso, ma non per tutte le tipologie merceologiche, mentre la vendita al dettaglio potrebbe riprendere dal 18 maggio.

