Coronavirus, dal 28/9 alla Camera mozione Meloni su atti Cts

di dab/abf

Roma, 2 set. (LaPresse) - Lunedì 28 settembre si svolgerà la discussione in aula, alla Camera, sulla mozione presentata dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che chiede la pubblicazione di tutti i verbali, in forma integrale, del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Da martedì 29 a giovedì 1 ottobre, poi, il seguito dell'iter.

