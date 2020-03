Coronavirus, Dadone: Firmato circolare per implementare smart working Pa

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Ho firmato questa mattina una circolare che implementi l'utilizzo dello smart working. Passiamo dalla fase di sperimentazione a una fase di ordinarietà. Diamo la possibilità di organizzarsi in maniera più agile, di conciliare la vita e il lavoro. Per riuscire a gestire i figli e la cura dei familiari, si tratta di riconcepire il lavoro e di renderlo più agile e l'ottica chiaramente è quella del raggiungimento del risultato". Così la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad 'Agorà' su Rai3. "Non mi sono data delle tempistiche. Ma l'idea è di provare a riorganizzare il lavoro in questa maniera. Penso - ha aggiunto - che questa situazione possa essere un'ottima occasione anche per le amministrazioni. Abbiamo tolto la parola sperimentale dal decreto, vogliamo l'ordinarietà. Non è un'impresa facile ma penso si possa riuscire a ribaltare la situazione".

