Coronavirus, da sindaci 10 proposte a Conte: prezzi mascherine calmierati-2-

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - I sindaci, inoltre, chiedono, di "le eventuali risorse assegnate alle Regioni, oltre a quelle già attribuite con precedenti provvedimenti, siano vincolate ad attività strettamente legate all'emergenza quali acquisto dpi per servizi essenziali e per popolazione, sanificazione uffici pubblici e spazi città, assistenza socio-sanitaria" e di "migliorare il coordinamento delle misure di sostegno economico per i numerosi settori produttivi colpiti duramente dall'emergenza in modo da assicurare a tutti liquidita in tempi rapidi ed effettivo sostegno con particolare attenzione al settore turistico e balneare".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata