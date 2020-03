Coronavirus, D'Incà: Voto su sforamento prossima settimana, poi terzo dl

di npf/abf

Roma, 4 mar. (LaPresse) - Il Parlamento voterà "probabilmente la settimana prossima" lo sforamento del rapporto deficit-Pil per consentire al Governo di accedere ai 3,6 miliardi di euro aggiuntivi derivanti dalla flessibilità Ue. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà intercettato dai cronisti alla Camera. Il terzo decreto del Governo contenente le misure economiche per contrastare l'emergenza Coronavirus dovrebbe quindi slittare alla settimana prossima. "Dovrebbe essere così, ma stiamo decidendo in queste ore", ha aggiunto.

