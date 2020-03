Coronavirus, D'Incà: Misure non più rinviabili, stima per Conte

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "#Coronavirus - La chiusura di tutte le attività, eccetto quelle indispensabili, rappresenta una necessità non più rinviabile per fermare la diffusione del virus. Grande stima nei confronti del presidente Giuseppe Conte per il coraggio e la determinazione. Insieme ce la faremo". Così su Twitter il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

