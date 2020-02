Coronavirus, D'Incà: Mi scuso per errori, miglioreremo coordinamento

di egr

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Ci sono delle differenze nei sistemi sanitari regionali, con punte d'eccellenza. Sicuramente dobbiamo migliorare il coordinamento (fra Regioni e con lo Stato centrale, ndr), nelle prime giornate di gestione dell'emergenza per il Covid-19 qualche momento di tensione c'è stato. Ma sono ragionamenti da fare a mente fredda. Sarà argomento di studio fra tre-quattro mesi. Dobbiamo migliorare il sistema con cui affrontare l'emergenza, ma sempre collaborando. Qualche errore è stato fatto e me ne scuso in prima persona". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Rainews24.

