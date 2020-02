Coronavirus, D'Incà: Governo di inciucio nazionale? Atto egoistico

di egr

Roma, 28 feb. (LaPresse) - Si tratta di "atti egoistici da parte di questi soggetti che parlano di un governo di 'inciucio' nazionale. Ringrazio i capigruppo, anche dell'opposizione, per quello che hanno fatto votando il decreto emergenza per il Coronavirus. Quando sarà finita l'emergenza, torneremo a sfidarci". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Rainews24 in merito ai retroscena sui contatti fra Matteo Renzi e Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata