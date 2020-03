Coronavirus, D'Incà: Domani in decreto 12-15 mld, fondi per industria e sanità

di abf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - "Il governo nel primo decreto domani stanzierà tra i 12 e i 15 miliardi per le fondamenta del Paese, per tenere attivo il sistema industriale-imprenditoriale del nostro Paese. Vi saranno risorse importantissime per il settore sanitario". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a 'Stasera Italia' su Rete4.

