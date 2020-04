Coronavirus, D'Amato: In esame protocollo nazionale test sierologici

di egr

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "So che è in esame un protocollo nazionale per i test sierologici. Nel Lazio si stanno facendo sperimentazioni allo Spallanzani e a Tor Vergata". Così l'assessore alla Sanità Alesso D'Amato in videoconferenza con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

