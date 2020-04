Coronavirus, Cura Italia passa con fiducia al Senato: 142 sì, 99 no

Roma, 9 apr. (LaPresse) - Il decreto Cura Italia passa in aula al Senato, con il voto fiducia chiesto dal governo. Al termine dello scrutinio, infatti, i favorevoli sono 142 sì, mentre 99 i parlamentari contrari. Solo 4 gli astenuti. "Con l'approvazione al Senato del dl #CuraItalia abbiamo definito un quadro normativo chiaro in tempi brevissimi. Nonostante qualche tensione, ringrazio chi ha lavorato per migliorare il testo. Il nostro unico interesse è combattere il virus e dare strumenti a tutti per ripartire". Lo scrive su Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

