Coronavirus, Crippa: Rigettare Mes, rafforzare Bce con qe senza limiti

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Noi siamo sicuri che una strada debba esserci, ma questa non può essere il Mes. In questa fase, dunque, va rigettato fortemente il Mes e va invece raffrozata l'azione della Bce tramite un'iniziativa di quantitative easing senza limiti". Lo dice il capogruppo del M5S, Davide Crippa, intervenendo in aula dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte, sull'emergenza coronavirus.

