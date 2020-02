Coronavirus, Crimi: Salvini rallenta iter per biechi fini

di dab

Roma, 24 feb. (LaPresse) - "Ancora una volta Salvini non perde occasione per strumentalizzare per i propri biechi fini una vicenda molto seria che sta interessando l'intero Paese e sulla quale abbiamo messo in campo tutte le misure utili e necessarie. Tra l'altro con il suo ostruzionismo Salvini finisce con il rallentare l'iter del decreto sul Coronavirus. Prenda una decisione sensata, se ne è in grado". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata