Coronavirus, Crimi: Reagiamo a tempesta con misure senza precedenti

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - “Il decreto appena varato è la chiara dimostrazione dell'enorme sforzo che il governo sta mettendo in campo di fronte alla tempesta che stiamo affrontando: 3,5 miliari per la sanità e la protezione civile, 10 miliardi per il sostegno all'occupazione e ai lavoratori – di cui 3 per gli autonomi -, 5 miliardi per il settore del credito, sospensione di tasse e mutui. Le istituzioni sono perfettamente consapevoli delle difficoltà che il Paese sta attraversando e stanno reagendo di conseguenza. Quello di oggi era un intrevento necessario e fondamentale: siamo tutti consapevoli che ne dovranno seguire altri ai quali stiamo già lavorando. Continuiamo a lottare senza sosta e compatti per difendere la salute dei cittadini e sostenere l'intero sistema Paese”. Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

