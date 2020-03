Coronavirus, Crimi: Non ci è piaciuto Gualtieri abbia fatto annuncio sui giornali

di scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Non ci è piaciuto che abbia fatto questo annuncio sui giornali nel giorno della sua elezione, ma non ci interessa la polemica". Così il capo politico pro tempore del Movimento 5 Stelle e vice ministro dell'Interno Vito Crimi a Radio24, a proposito dell'annuncio di Gualtueri del pacchetto di interventi per l'emergenza coronavirus. "Noi abbiamo sempre avuto un comportamento leale e sempre continueremo", ha aggiunto.

