Coronavirus, Crimi: No tempo da sprecare con chi fa propaganda

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Alcuni politici neppure adesso riescono a uscire dalla dimensione della propaganda. Un conto è pungolare costruttivamente, un altro è criticare, buttare benzina sul fuoco solo per acchiappare un titolo o un click. Tempo da sprecare soffermandoci su questi atteggiamenti non ce n'è: andiamo avanti, con o senza di loro". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

