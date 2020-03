Coronavirus, Crimi: Misure approvate in Cdm vanno in giusta direzione

di dab

Roma, 24 mar. (LaPresse) - "Le misure appena approvate dal Consiglio dei Ministri vanno nella giusta direzione: tutelare di più, e meglio, i cittadini in difficoltà. È il nostro primo obiettivo. Ringrazio il presidente Conte e il Governo per l'impegno. Continuiamo a lavorare per riprenderci le nostre vite". Lo scrive su Twitter il capo politico del M5S, Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata