Coronavirus, Crimi: Mes? Conte ha spalle coperte, serve posizione forte

di lrs

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Il presidente Conte ha le spalle coperte, il governo finora su questa linea è stato forte e duro: no a Mes e sì agli eurobond. Non è stato attivato il Mes, chi ha cominciato con questa manfrina fa male a questo Paese. Nel Consiglio europeo si deciderà. Il Mes apre una linea di credito per i vari Paesi e noi una linea di credito garantita dal Mes non la voteremo. Noi non vogliamo che ci sia neanche nel testo". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, a 'Radio anch'io', su Rai Radio 1. "Sentiamo Conte oggi, dobbiamo ancora capire come lui si è esposto all'interno dell'Eurogruppo. Credo che ci stupirà anche in questa occasione. Questa è una proposta" e al Consiglio europeo "bisognerà portare una posizione forte del nostro Paese", ha aggiunto.

