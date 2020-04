Coronavirus, Crimi: In Ue ore fondamentali, bilancio si farà dopo

di dab

Roma, 8 apr. (LaPresse) - "Questo non è il momento di lanciarsi in previsioni o di puntare il dito contro qualcuno. In queste ore è in corso una partita estremamente delicata, fondamentale per i destini dell'Unione, in cui ciascuno è chiamato ad assumere fino in fondo le proprie responsabilità. Come Paese siamo stati chiari e coerenti, dobbiamo proseguire lungo la via della fermezza e della compattezza. Un bilancio si potrà fare solo dopo ma ora è giusto attenderne gli esiti di questa partita, auspicando che siano positivi non solo per l'Italia, ma per tutta l'Unione e il suo futuro". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata