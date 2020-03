Coronavirus, Crimi: Il Movimento 5 Stelle sostiene le nuove misure

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Il Movimento 5 Stelle è totalmente concorde con le misure appena annunciate dal presidente Conte e che entreranno in vigore già domattina. In queste ore avevamo già manifestato la nostra disponibilità all'adozione di ogni iniziativa utile. Le decisioni assunte si rendono necessarie allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus e di tutelare i cittadini italiani. In particolare, dobiamo pensare alle categorie più fragili. La situazione esige nettezza e chiarezza e il governo sta affrontando questa emergenza con determinazione, . A tutti noi è richiesta una forte assunzione di responsabilità, di fare la nostra parte in questa battaglia. Il momento è particolarmente difficile ma siamo determinati ad uscirne ancora più forti e sono certo che ci riusciremo".

Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

