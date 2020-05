Coronavirus, Crimi: Il 3 giugno? Mi aspetto riapertura

di dab

Roma, 29 mag. (LaPresse) - "Il governo ha sempre fatto tutte le scelte, a volte impopolari, basandosi su dati scientifici. Ma quando decide deve tener conto anche di tanti altri fattori, a 360 gradi, come quelli socioeconomici. Ci si aspetta una riapertura il 3 giugno e non credo sia il caso di prorogare ulteriormente. E per quella data credo che si debba aprire senza differenziazioni tra Regioni". Lo ha dichiarato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, ad Affaritaliani.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata