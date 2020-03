Coronavirus, Crimi: Da Ue necessario sostegno senza limiti

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Solidarietà e coraggio nelle scelte: sono questi i valori ineludibili ai quali l'Europa oggi è chiamata dall'emergenza coronavirus. Da Bruxelles giungono unanimi messaggi di vicinanza e disponibilità nei confronti del nostro Paese che vanno nella giusta direzione. Tutti hanno compreso che l'Italia sta affrontando una battaglia epocale e che dunque il sostegno di cui necessita deve essere senza limiti. Oggi devono essere messe in campo tutte le risorse che servono e non possono essere subordinate a vincoli o a concessioni. C'è bisogno di tutta la flessibilità possibile: dovremo andare ben oltre le cifre circolate finora, che possono rappresentare solo un primo step. Il Movimento 5 Stelle e il governo continueranno in questi giorni il dialogo con l'Europa per ottenere tutto ciò di cui l'Italia ha bisogno per superare questa fase e tornare a correre, più forte di prima, insieme a tutta l'Unione". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

