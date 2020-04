Coronavirus, Crimi: Condivido fase 2 graduale, bene cronoprogramma

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "La decisione assunta dal governo di avviare la fase 2, a partite dal 4 maggio, in modo graduale è assolutamente condivisibile. La massima prudenza è e sarà ancora indispensabile, perchè da questa emergenza non siamo ancora usciti e non possiamo abbassare la guardia. Inoltre il presidente Conte non soltanto ha annunciato ciò che succederà a partire dai prossimo giorni, ma ha dettagliato un vero e proprio cronoprogramma, con gli step previsti tra i mesi di maggio e giugno. Un approccio che consentirà a tutti di lavorare con consapevolezza: sapendo cosa avverrà e quando". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

