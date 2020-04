Coronavirus, Crimi: Basta bufale, non è stato attivato nessun Mes

di lrs

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Non è stato firmato o attivato nessun Mes e non lo faremo, basta bufale. L'eurogruppo ha concordato un pacchetto di proposte da sottoporre al prossimo Consiglio europeo, al quale partecipano i leader degli Stati membri. In questo pacchetto di proposte mancano gli Eurobond ma è prevista l'apertura di una linea di credito del Mes". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, su Facebook.

